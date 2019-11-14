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Свыше 170 тыс. жителей ОРДЛО получили российское гражданство в Ростовской области

Свыше 170 тыс. жителей ОРДЛО получили российское гражданство в Ростовской области
01:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

24 апреля подписан указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Паспорта с российским гражданством с конца апреля 2019 года выданы более 170 тыс. жителей временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телеканала "Дон 24" в среду.

"Если говорить о количестве людей, которые получили гражданство - на сегодня их больше 170 тысяч человек, конечно, часть людей уехала назад", - сказал Голубев.

При этом губернатор подчеркнул, что не видит в связи с этим особой нагрузки на социальную сферу региона, в частности, это не отразилось на работе и загрузке детских садов и школ Ростовской области, а также на рынке труда.

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Донецкая область, Луганская область, Донбасс, Ростовская область, Российское гражданство, ОРДЛО.
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