В России студент расстрелял одногруппников (Видео)

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09:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Два человека погибли и трое пострадали во время стрельбы в колледже в Благовещенске.

Тела двух погибших обнаружены на месте стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Амурской области, где в четверг студент устроил стрельбу, еще трое пострадали, сообщает региональное Управление МВД.

"На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу, также в результате инцидента предварительно трое пострадали. По предварительным данным злоумышленник совершил суицид", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сообщение о стрельбе поступило от молодого человека, который подошел к наряду ДПС ГИБДД, находящемуся на маршруте патрулирования в районе улиц Шевченко - Красноармейской.

"Когда инспекторы поднялись на второй этаж учебного заведения, увидели гражданина с оружием. Он произвел выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь. Злоумышленника блокировали в аудитории", - отметили в УМВД.

Студенты и персонал колледжа покинули здание.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские не пострадали.

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В четверг в Благовещенске 19-летний молодой человек устроил стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства. В результате погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей получили ранения. Студент, устроивший стрельбу, покончил с собой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.

Один из пострадавших во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства находится в тяжелом состоянии, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Минздраве области.

"У всех множественные огнестрельные ранения. Двое пострадавших подростков госпитализированы в Амурскую областную больницу. Одни из них в тяжелом состоянии, у второго - состояние средней тяжести. Третий раненый - в Благовещенской городской больнице, состояние компенсированное", - сказал собеседник агентства.

В Минздраве отметили, что медики оказывают всю необходимую помощь.

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Россия, РФ, Видео, Стрельба в колледже, Амурский колледж строительства и коммунального хозяйства.
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