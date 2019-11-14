Скачать
Четверг, 14.11.2019
Итоги дня 13 ноября: рынок земли и слушания по "украинскому делу"
Итоги дня 13 ноября: рынок земли и слушания по "украинскому делу"
Лайчак: Разведение в Петровском приближает нас к саммиту в Нормандском формате
Лайчак: Разведение в Петровском приближает нас к саммиту в Нормандском формате
Уайлдер рассказал, когда завяжет с боксом
Уайлдер рассказал, когда завяжет с боксом
14 ноября - приметы и обряды в День Кузьмы и Демьяна
14 ноября - приметы и обряды в День Кузьмы и Демьяна

В Беларуси отказались от размещения российской базы на своей территории

В Беларуси отказались от размещения российской базы на своей территории
07:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась рассказал, что Россия предлагала Беларуси помочь с покупкой Су-30СМ, но взамен хотела разместить в стране авиабазу.

Беларусь решила закупать истребители Су-30СМ вместо размещения российской базы на своей территории, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.

"Изначально в этом процессе мы пробовали договориться с Россией об оказании помощи в решении этой сложной и очень затратной задачи (покупке истребителей -прим. ред.). Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы РФ", - сказал Зась в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Но это не одно и то же - размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации", - отметил он.

На украинской границе Беларусь намеревается построить речной порт

По словам госсекретаря, поэтому Беларусь была вынуждена за собственные средства закупать истребители.

Поэтому, продолжил он, Беларусь стала опираться на собственные возможности. "В этом процессе с самого начала непосредственно участвовал командующий вооруженными силами, глава нашего государства. Без его непосредственного участия, поддержки мы бы сейчас эту задачу не решили", - подчеркнул Зась.

Летом 2017 года в Минобороны Беларуси заявили, что Минск закупит у России партию истребителей Су-30СМ для обновления парка боевых летательных аппаратов. Всего планируется приобрести 12 самолетов. 13 ноября 2019 года в Беларуси поступили первые два истребителя.

Лукашенко предупредил европейцев об "опасности" демократии

Как сообщалось, премьер РФ Дмитрий Медведев заявил в сентябре 2015 года журналистам в Гродно, что Россия готова рассматривать вопрос о дальнейшем открытии своих авиабаз в государствах, с которыми ее связывают союзнические отношения. Вскоре правительство РФ представило предложения о подписании соглашения о российской авиационной базе на территории Беларуси. Документ был внесен Минобороны РФ. "Соглашение будет способствовать организации совместной охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и созданию Единой региональной системы противовоздушной обороны России и Беларуси", - говорилось в сопроводительном документе.

В данной связи президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его стране не нужна российская военная база.

Позднее белорусские власти неоднократно заявляли о том, что не намерены размещать на территории республики иностранные военные базы, в том числе и из-за того, что это может стать источником напряженности в регионе.

В Беларуси с 1995 года размещены два российских военных объекта - 43-й узел связи военно-морского флота России "Вилейка" (радиостанция "Антей") и радиолокационная станция "Волга" дециметрового диапазона (узел "Барановичи") в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении.

Узел связи "Вилейка", расположенный у одноименного города, действует с 1964 года и обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов. Также проводит радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу и работает в интересах других видов ВС России.

РЛС "Волга" (расположено недалеко от города Ганцевичи) создана в 1980-х годах, является элементом российской системы предупреждения о ракетном нападении, входит в структуру Космических войск России. "Волга" способна обнаруживать баллистические ракеты в полете, а также космические объекты, идентифицировать их и отслеживать траекторию, рассчитывая точки старта и падения. Помимо территории Западной Европы, станция контролирует районы патрулирования подлодок НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Беларусь, РФ, Су-30СМ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент подписал закон о защите обличителей коррупции
02 Xiaomi Mi Note 10 официально представлен в Украине
03 Эскалация в секторе Газа: заявление МИД Украины
04 Регуляция работы СМИ: комитет ВР представил концепт законопроекта
05 Медики назвали простые способы улучшить сон
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рынок земли: &quot;Батькивщина&quot; обратилась к КСУ
Рынок земли: "Батькивщина" обратилась к КСУ
В Белом доме сделали заявление касательно переговоров Трампа и Эрдогана
В Белом доме сделали заявление касательно переговоров Трампа и Эрдогана
Газовая директива ЕС: Бундестаг провел важное голосование
Газовая директива ЕС: Бундестаг провел важное голосование
Установлен настоящий возраст реки Нил
Установлен настоящий возраст реки Нил
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь