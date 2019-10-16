На украинской границе Беларусь намеревается построить речной порт

Новости Украины:Ожидается, что этот порт увеличит транзитный поток Украины на 6-7 миллионов тонн грузов за три года.

Беларусь заключила инвестиционный договор с компанией "Белтопэнерго" на строительство речного порта на Днепре в Гомельской области возле границы с Украиной.

Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко в рамках Второго форума регионов Украины и Республики Беларусь, пишет Цензор.нет.

"Если говорить о первом этапе строительства, то сумма инвестиций составит 20 миллионов долларов", – сообщил Авраменко.

По его словам, именно эта сумма инвестиций нужна для начального запуска речного порта.

Отмечается, что первая очередь строительства порта начнется одновременно с дноуглублением Днепра украинской стороной. Ожидается, что транзитный поток Украины увеличится на 6-7 миллионов тонн грузов за три года.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Минск в любое удобное для него время. Приглашение он направил в благодарственном письме, которое адресовал Зеленскому, сообщили в пресс-службе главы государства.