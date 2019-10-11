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Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь

Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь
11:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Александр Лукашенко ждет Владимира Зеленского с официальным визитом в Беларусь в любое удобное для него время.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Минск в любое удобное для него время. Приглашение он направил в благодарственном письме, которое адресовал Зеленскому, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Президент пригласил Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь в удобное для него время", - говорится в сообщении.

Лукашенко поблагодарил украинского лидера за теплый прием белорусской делегации в Житомире на II Форуме регионов Беларуси и Украины, отметив, что проведенные переговоры на высшем уровне продемонстрировали солидарность стран в вопросах международной повестки дня и двустороннего сотрудничества.

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"Итоги II Форума регионов Беларуси и Украины ярко подтверждают необходимость дальнейшего развития прямого межрегионального диалога", - подчеркнул президент.

Лукашенко выразил уверенность в успешном осуществлении всех белорусско-украинских проектов в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной и логистической отраслях, а также в расширении культурных связей для укрепления традиций добрососедства. "Убежден, что договоренности, достигнутые в Житомире, будут обязательно реализованы. Рассчитываю на продолжение активных и содержательных контактов", - отметил глава государства.

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Беларусь, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский.
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