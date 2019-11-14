ПАСЕ будет наблюдать за досрочными парламентскими выборами в Беларуси

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) посетит Беларусь, чтобы наблюдать за проведением досрочных парламентских выборов 17 ноября.

Об этом в Страсбурге сообщили в Директорате коммуникаций Совета Европы.

Делегацию из 19 членов возглавит лорд Дэвид Бленкатрой (Великобритания). Представители ПАСЕ оценят выборы в Беларуси совместно с наблюдателями от Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ).

Накануне голосования 17 ноября делегация встретится, в частности, с лидерами и представителями политических партий, председателем Центральной избирательной комиссии, а также с представителями международного сообщества, гражданского общества и средств массовой информации.

Как сообщалось, 17 ноября в Беларуси пройдут выборы в Палату представителей национального собрания Республики Беларусь.

Очередные парламентские выборы в Беларуси должны пройти не раньше 10 сентября 2020 года. Но выборы президента запланировано на 30 августа 2020 года. С целью разделения временного периода проведения этих выборов президент Александр Лукашенко подписал указ о назначении досрочного парламентского волеизъявления на ноябрь 2019 года.