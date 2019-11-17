Сегодня в Беларуси пройдут парламентские выборы

17 ноября, в Беларуси проведут голосование за депутатов нижней палаты парламента.

В воскресенье, 17 ноября, в Беларуси пройдут выборы в Палату представителей - нижнюю палату национального собрания (парламента).

Об этом сообщает "Беларусь сегодня".

"Основной день голосования - 17 ноября, но досрочно проголосовать можно было в течение пяти дней с 12 ноября. Для проведения выборов в Палату представителей образовано 110 избирательных округов, сформирован 5831 участок для голосования, в том числе 46 за пределами страны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, принять участие в этих выборах смогут 6 880 605 граждан Беларуси.

Выборы Палаты представителей, которая состоит из 110 депутатов, проводятся в одномандатных округах по мажоритарной системе.

Для признания выборов состоявшимися, достаточно, чтобы проголосовало больше половины избирателей округа, внесенных в списки. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее количество голосов.