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Беларусь выставит счет РФ за некачественную нефть

Беларусь выставит счет РФ за некачественную нефть
16:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

В Минске пока не называют конкретных цифр, поскольку ремонт Мозырского НПЗ еще завершен.

Беларусь в начале декабря представит РФ окончательную сумму убытков, причиненных поставками некачественной нефти. Об этом заявил в воскресенье заместитель премьер-министра страны Игорь Ляшенко,.

"Заканчивается капитальный ремонт на Мозырском НПЗ, поэтому в течение ноября-декабря мы уже суммы выставим. Конкретные цифры называть не буду, но они все обоснованы. Эта работа будет завершена в начале декабря и представлена российской стороне", — отметил вице-премьер, слова которого приводит агентство БелТА.

Ляшенко сообщил, что Беларусь удалось восстановить экспортные поставки своей нефти, которые были нарушены в связи с прокачкой некачественной нефти из РФ. "Объем поставки нефти, которые "Белоруснефть" должна была отравить на экспорт, поставлен. Посчитаем еще экономические потери за счет котировок", — сказал заместитель председателя правительства Беларуси.

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Ляшенко также сообщил, что Беларусь хотела бы импортировать из России в 2020 году нефти в объеме до 24 млн тонн. "Наши традиционные балансы — 24 млн тонн нефти в год. Мы готовы забрать их, если российская сторона согласится", — отметил вице-премьер белорусского правительства. Ляшенко сказал, что беларусская сторона готова отработать эти вопросы с российскими коллегами. "Мы готовы работать в режиме от 18 млн тонн до 24 млн тонн в зависимости от компенсационных режимов", — заявил он.

Ляшенко отметил, что сторонам пока не удалось найти компромисс по вопросу компенсации потерь Беларуси от проведения налогового маневра в нефтяной сфере РФ. "Условия были названы с нашей стороны, и они справедливы", — заявил заместитель премьер-министра Беларуси. Он добавил, что Россия не всегда прислушивается к предложениям Беларуси в процессе подготовки дорожных карт по нефти и газу.

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"Я вижу по материалам, что российская сторона старается не все наши предложения и договоренности прямо признать и создает некие окольные условия. Мы хотим, чтобы было, как сказали президенты — принимаем дорожные карты и будут определенные условия", — отметил вице-премьер.

Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура Украины будет расследовать производства против любого, кто нарушил закон, включая Коломойского и Ахметова.

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Беларусь, Компенсация, РФ, Грязная нефть.
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