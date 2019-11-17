Скачать
Воскресенье, 17.11.2019
В "Нафтогазе" сообщили о критической ситуации в Новом Раздоле
В "Нафтогазе" сообщили о критической ситуации в Новом Раздоле
Милованов обозначил приоритеты своей работы на следующие четыре года
Милованов обозначил приоритеты своей работы на следующие четыре года
Сборная Украины спасла матч с сербами в добавленное время
Фантастическая концовка матча от Украины
Способны на большее: ученые научили роботов делать выводы
Способны на большее: ученые научили роботов делать выводы

Выбор сделан: голосование в Беларуси завершилось

Выбор сделан: голосование в Беларуси завершилось
20:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

В Беларуси завершилось голосование на парламентских выборах.

Голосование на выборах в Палату представителей Национального собрания Беларуси завершилось в 20:00.

По данным Центризбиркома республики, по состоянию на 18.00, явка избирателей составила 70,72%.

Предварительные итоги выборов, как ожидается, будут озвучены поздно вечером в воскресенье.

17 ноября - основной день голосования по выборам депутатов нижней палаты белорусского парламента

В шестой раз в первый класс: Лукашенко снова поборется за пост президента

В ходе выборов предстоит избрать 110 депутатов нижней палаты парламента, в выборах участвуют 513 кандидатов.

В ходе досрочного голосования, с 12 по 16 ноября, проголосовал 35,77% избирателей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Беларусь, Голосование.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 И косметика не нужна: как выглядеть ухоженно без "шпаклевки"
02 Рисунки, вышедшие за рамки: потрясающие 3D-работы Янты Найкер (Фото)
03 В мире природы: 10 существ, установивших рекорд долгожительства
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 ноября
05 Физики исследовали совершенно новое состояние вещества
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лукашенко: Польша сделала грубейшую ошибку
Лукашенко: Польша сделала грубейшую ошибку
Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
Милованов: Не все мы приватизируем
Милованов: Не все мы приватизируем
Как Никита Добрынин выпускает пар после ссоры со своей возлюбленной (Фото)
Как Никита Добрынин выпускает пар после ссоры со своей возлюбленной (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь