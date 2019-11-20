Скачать
Среда, 20.11.2019
Газпром резко увеличил транзит газа через Украину
Газпром резко увеличил транзит газа через Украину
Полностью "угроблены": В ВМС рассказали о состоянии возвращенных РФ кораблей
Полностью "угроблены": В ВМС рассказали о состоянии возвращенных РФ кораблей
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
Уникальное событие: Тейлор Свифт станет первой в мире "Женщиной десятилетия"
Тейлор Свифт станет первой в мире "Женщиной десятилетия"

В Казахстане незаконно трансплантировали органы: среди доноров были украинцы

В Казахстане незаконно трансплантировали органы: среди доноров были украинцы
14:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: therapia.ua

На юге Казахстана задержали главного врача городской больницы, которого подозревают в незаконной трансплантации органов в сотрудничестве с преступной группой.

В горбольнице Шымкент (Казахстан) полиция разоблачила группу врачей, которые на протяжении 2017-2018 годов пересаживали органы граждан Узбекистана, Кыргызстана и Украины, пользуясь финансовыми трудностями "доноров".

Об этом сообщает Интерфакс Росссия.

Органы иностранцев пересаживали богатым гражданам преимущественно Израиля.

В рамках дела, в частности, сообщено о подозрении главному врачу. В этот же день его отправили под стражу за ч.2 ст. 264 УК – незаконное изъятие органов человека. В МВД Казахстана отметили, что ранее по этому делу уже задержали и арестовали врача-трансплантолога и гражданку Кыргызстана.

В Китае еще один человек заболел бубонной чумой

Что известно о работе преступной группы?

По информации ведомства, в течение 2017-2018 годов на территории Казахстана работала банда, которая проводила незаконную трансплантацию органов.

Ее организаторами были иностранцы. Донорами – жители Узбекистана, Кыргызстана и Украины, которые из-за сложного финансового положения вынужденно продавали свои почки. Пересаживали органы богатым иностранным жителям, в основном израильтянам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Казахстан, Органы, Доноры, трансплантологи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 ноября
02 Врачи рассказали, как сливочное масло влияет на зрение
03 Зимний холод: в Украину движется серьезное похолодание
04 Мужчинам на заметку: простые способы, которые помогут повысить уровень тестостерона
05 Итоги дня 19 ноября: Маас и Бабиш в Киеве и суд над Ляшко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине приостановили социальные выплаты: что происходит
В Украине приостановили социальные выплаты
Украина планирует в ближайшее время масштабную замену послов за рубежом
Украина планирует масштабную замену послов за рубежом
В ГБР обнародовали список дел, в которых фигурирует Порошенко
В ГБР обнародовали список дел, в которых фигурирует Порошенко
Королева Елизавета II и принц Филипп празднуют годовщину свадьбы
Королева Елизавета II и принц Филипп празднуют годовщину свадьбы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь