В Казахстане незаконно трансплантировали органы: среди доноров были украинцы

На юге Казахстана задержали главного врача городской больницы, которого подозревают в незаконной трансплантации органов в сотрудничестве с преступной группой.

В горбольнице Шымкент (Казахстан) полиция разоблачила группу врачей, которые на протяжении 2017-2018 годов пересаживали органы граждан Узбекистана, Кыргызстана и Украины, пользуясь финансовыми трудностями "доноров".

Об этом сообщает Интерфакс Росссия.

Органы иностранцев пересаживали богатым гражданам преимущественно Израиля.

В рамках дела, в частности, сообщено о подозрении главному врачу. В этот же день его отправили под стражу за ч.2 ст. 264 УК – незаконное изъятие органов человека. В МВД Казахстана отметили, что ранее по этому делу уже задержали и арестовали врача-трансплантолога и гражданку Кыргызстана.

Что известно о работе преступной группы?

По информации ведомства, в течение 2017-2018 годов на территории Казахстана работала банда, которая проводила незаконную трансплантацию органов.

Ее организаторами были иностранцы. Донорами – жители Узбекистана, Кыргызстана и Украины, которые из-за сложного финансового положения вынужденно продавали свои почки. Пересаживали органы богатым иностранным жителям, в основном израильтянам.