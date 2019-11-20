В Казахстане незаконно трансплантировали органы: среди доноров были украинцы

В горбольнице Шымкент (Казахстан) полиция разоблачила группу врачей, которые на протяжении 2017-2018 годов пересаживали органы граждан Узбекистана, Кыргызстана и Украины, пользуясь финансовыми трудностями "доноров".
Об этом сообщает Интерфакс Росссия.
Органы иностранцев пересаживали богатым гражданам преимущественно Израиля.
В рамках дела, в частности, сообщено о подозрении главному врачу. В этот же день его отправили под стражу за ч.2 ст. 264 УК – незаконное изъятие органов человека. В МВД Казахстана отметили, что ранее по этому делу уже задержали и арестовали врача-трансплантолога и гражданку Кыргызстана.
Что известно о работе преступной группы?
По информации ведомства, в течение 2017-2018 годов на территории Казахстана работала банда, которая проводила незаконную трансплантацию органов.
Ее организаторами были иностранцы. Донорами – жители Узбекистана, Кыргызстана и Украины, которые из-за сложного финансового положения вынужденно продавали свои почки. Пересаживали органы богатым иностранным жителям, в основном израильтянам.