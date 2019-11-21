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В России назвали провокацией видео с передачей денег сербскому чиновнику

В России назвали провокацией видео с передачей денег сербскому чиновнику
17:29 Сегодня Телеграф Европейская правда

Президент Сербии планирует встретится с российским коллегой 4 декабря.

В МИД РФ заявили, что история с видеозаписью возможной передачи денег российским военным сербскому чиновнику - это провокация перед встречей на высшем уровне.

Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас у нас должны состояться контакты на высшем уровне. Мы уже привыкли, что перед контактами на высшем, высоком уровне где-то за неделю, за несколько дней появляются какие-то интересные сюжеты, выдаются за какие-то сенсации. Затем проходит время - все это или дезавуируется, или оказывается наскоро сфабрикованной провокацией ", - сказала она.

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Захарова подчеркнула важность того, чтобы были подтверждены все факты в этой истории. "И каких это времен видео и кто на нем изображен? Когда это все делалось? Кто это монтировал? А потом я буду комментировать", - сказала представитель министерства.

В Сербии на днях опубликовали видео, на котором, по утверждениям журналистов, сотрудник Главного разведывательного управления Генштаба России Георгий Клебан дает взятку "сербскому агенту – высокопоставленному чиновнику" в Белграде. Как сообщили в МИД Сербии, Клебан свое время занимал должность помощника атташе в посольстве России в Белграде, но его уволили с этой должности в июне 2019 года.

Сербские органы в связи с появлением записи начали расследование, а президент Вучич 21 ноября встретился с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко.

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В четверг президент Сербии Вучич подтвердил, что 4 декабря планирует провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

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Москва, МИД РФ, Мария Захарова, Сербский разведчик, Георгий Клебан.
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