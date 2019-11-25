В России десятки школьников отравились из-за выброса газа

25 ноября в Нижегородской области в помещении местной школы произошло ЧП: 44 ребенка и одного взрослого госпитализировали с подозрением отравления.

Отравление учеников и педагогов в школе российского села Вад под Нижним Новгородом могло произойти из-за плановых работ на местном участке газопровода.

Оператор газопровода проводил работы по продувке фильтров, из-за того что ветер дул в сторону школы, газ попал в учебное учреждение. При этом никаких утечек не было обнаружено, передает Life.

По последним данным, число пострадавших увеличилось до 45 человек — 44 ребенка и один взрослый, состояние десяти детей оценивается как средней степени тяжести, состояние остальных — легкой.

Напомним, школьники и учителя из российского села Вад попали в больницу с признаками отравления газом. Рядом со школой находится газораспределительная станция. После случившегося занятия в школе прекратили, детей отпустили по домам. СК РФ проводит доследственную проверку.