Скачать
Понедельник, 25.11.2019
Транзит газа: Нафтогаз официально ответил Газпрому
Транзит газа: Нафтогаз официально ответил Газпрому
Сезон гриппа в Украине: что нужно знать о прививках и вакцинах
Сезон гриппа в Украине: что нужно знать о прививках и вакцинах
Чемпионы: в Борисполе торжественно встретили сборную Украины по MMA
В Борисполе торжественно встретили сборную Украины по MMA
Актер Том Хэнкс рассказал, почему никогда не играл "плохих парней"
Актер Том Хэнкс рассказал, почему никогда не играл "плохих парней"

В России десятки школьников отравились из-за выброса газа

В России десятки школьников отравились из-за выброса газа
15:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: скриншот

25 ноября в Нижегородской области в помещении местной школы произошло ЧП: 44 ребенка и одного взрослого госпитализировали с подозрением отравления.

Отравление учеников и педагогов в школе российского села Вад под Нижним Новгородом могло произойти из-за плановых работ на местном участке газопровода.

Оператор газопровода проводил работы по продувке фильтров, из-за того что ветер дул в сторону школы, газ попал в учебное учреждение. При этом никаких утечек не было обнаружено, передает Life.

По последним данным, число пострадавших увеличилось до 45 человек — 44 ребенка и один взрослый, состояние десяти детей оценивается как средней степени тяжести, состояние остальных — легкой.

В Ровенской области школьники массово отравились конфетами

Напомним, школьники и учителя из российского села Вад попали в больницу с признаками отравления газом. Рядом со школой находится газораспределительная станция. После случившегося занятия в школе прекратили, детей отпустили по домам. СК РФ проводит доследственную проверку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Отравление, Россия, Школьники, Массовое отравление.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мороз, шторм и ветер: в каких регионах выпадет снег
02 Поможет и пирог вкусный испечь, и простуду вылечить: как можно использовать мед
03 Сегодня представят нового главу Черновицкой ОГА
04 "Не деньги и не поддержка реформ": Порошенко в Канаде рассказал, в чем больше всего нуждается Украина
05 В трендовом брючном костюме: как королева Рания своего мужа в США сопровождала (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Газ вместо денег: Украина ответила на ультиматум России по газу
Украина ответила на ультиматум России по газу
В Украине запустили сайт по измерению скорости интернета
В Украине запустили сайт по измерению скорости интернета
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.11 – 24.11.2019)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.11 – 24.11.2019)
73-летняя Сьюзан Сарандон шокировала травмами лица после падения
73-летняя Сьюзан Сарандон шокировала травмами лица после падения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь