Российского активиста Котова, который помогал украинским морякам, этапировали из Москвы

Константина Котова увезли во Владимирскую область России, где он будет отбывать срок

Общественного активиста из России Константина Котова, приговоренного к четырем годам колонии общего режима по статье о неоднократном нарушении правил участия в митингах, этапировали из Москвы. Об этом Радио Свобода сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.

По ее словам, Котова увезли во Владимирскую область России, где он будет отбывать срок. Во вторник Эйсмонт планирует прибыть в местную колонию, чтобы узнать о состоянии здоровья подзащитного после этапирования.

Как сообщалось, Константин Котов - 34-летний московский оппозиционный активист, который выходил с одиночными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола. Он также помогал захваченным российскими силовиками украинским морякам и требовал обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

С марта по август активиста неоднократно задерживала российская полиция. Последний раз его задержали 10 августа в центре Москвы в ходе акции в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Московской городской думы. 5 сентября Константин Котов был приговорен к четырем годам лишения свободы.