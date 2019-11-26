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Возле Кремля произошла массовая драка дворников (Видео)

Возле Кремля произошла массовая драка дворников (Видео)
12:27 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

"Работники метлы" дрались друг с другом, пуская в ход лопаты и ломы.

В получасе ходьбы от Кремля в Москве произошла бытовая драка дворников, которые пускали в ход не только кулаки. но и предметы своей работы.

Полиция Москвы прибыла по вызову граждан, которые жаловались на шум во дворах и увидели драку дворников. В последствии правоохранители задержали два десятка драчунов. 

Момент драки попал на видео камер наблюдения

По предварительным данным, речь идет о банальной бытовой ссоры: мужчины поссорились во время совместной игры в футбол и решили разобраться с помощью кулаков.

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Полиция составила протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20. 1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Наказание по этой статье — штраф до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

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Москва, Россия, ЖКГ, Дворники.
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