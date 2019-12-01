Скачать
Понедельник, 02.12.2019
"Тянет на криминал": в МИД отреагировали на заявление главы Госдумы РФ
"Тянет на криминал": в МИД отреагировали на заявление главы Госдумы РФ
Двое украинских военнослужащих погибли на Донбассе
Двое украинских военнослужащих погибли на Донбассе
Динамо обыграло Олимпик в матче УПЛ и сократило отставание от Шахтера
Динамо обыграло Олимпик в матче УПЛ и сократило отставание от Шахтера
Фильмы о любви, которые понравятся не только женщинам (Фото)
Фильмы о любви, которые понравятся не только женщинам (Фото)

Ритуальное убийство мальчика в России: задержана фигурантка дела

Ритуальное убийство мальчика в России: задержана фигурантка дела
23:44 Вс, 1 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

В России задержана глава секты, которая пыталась "оживить" убитого ребенка.

Новой фигуранткой дела об убийстве 9-летнего мальчика в Екатеринбурге стала глава секты «Ученики Христа» Земфира Гайнуллина. Женщина задержана, накануне ее допросили следователи.

Об этом пишет Lenta.ru.

По информации издания, 48-летняя Гайнуллина косвенно причастна к преступлению – в течение двух дней она пыталась «оживить» умершего ребенка и надеялась, что «Господь вернет ему дух».

Когда воскресить его не получилось, труп закопали в парке. Близкий к следствию собеседник указал, что во время допроса на вопрос об образовании женщина сказала, что она «ученик Бога». Говоря о своей работе, отметила, что «вообще не живет в этом мире».

Из информации в интернете журналисты узнали, что до 2012 года Гайнуллина вела «греховную» жизнь в Новом Уренгое. Она начала свой «удивительный путь», когда к ней «явился Господь, позвал по имени Фамарь», начала вести Twitter и YouTube-канал, путешествовала по российским и белорусским городам с учениками. Женщина критиковала официальное христианство и заставляла адептов жестоко наказывать детей за малейшие проступки.

Женщину, убившую свою 5-месячную дочь, посадили на 8 лет

Напоминаем, о смерти мальчика стало известно 28 ноября. Предположительно, он умер еще 5 ноября, а его тело пролежало в земле около трех недель. В убийстве заподозрили его родителей. По предварительным данным, они пытались изгнать бесов из ребенка, били плеткой и засунули в рот кляп, и девятилетний мальчик задохнулся. Оба родителя задержаны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, РФ, Екатеринбург, Секта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Нас обманули": Кравчук дал совет Зеленскому перед "нормандским" саммитом
02 Миллион км за пять лет эксплуатации Tesla: во сколько обошлось его обслуживание (Фото)
03 Декабрь встречает морозно: прогноз погоды на первые дни зимы
04 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 2 декабря
05 "Выход нескольких областей из состава Украины": Аваков посоветовал главе Госдумы РФ "говорить чаще"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стрельба в столице: злоумышленники стреляли в депутата
Стрельба в столице: злоумышленники стреляли в депутата
Волонтерку Звиробой вызвали на допрос в ГБР
Волонтерку Звиробой вызвали на допрос в ГБР
В Херсоне парень сильно избил бывшую девушку
В Херсоне парень сильно избил бывшую девушку
Планетолог рассказал, почему невозможно изобразить масштабную модель Солнечной системы
Планетолог рассказал, почему невозможно изобразить масштабную модель Солнечной системы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь