Женщину, убившую свою 5-месячную дочь, посадили на 8 лет

Новости Украины:В Одессе в тюрьму посадили мать, которая убила свою дочь.

Киевский районный суд Одессы приговорил к 8 годам лишения свободы женщину, убившую свою 5-месячную дочь.

Это следует из принятого в ноябре решения суда. Согласно судебному документу, преступление было совершено в ноябре 2015 года. В частности, жительница города, пребывавшая в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударила плачущего ребенка головой о шкаф. В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа, кровоизлияние головного мозга.

Она была доставлена в Одесскую областную детскую клиническую больницу, где через несколько дней скончалась от травм, несовместимых с жизнью. Следствием установлено, что мать злоупотребляла спиртными напитками, характеризуется отрицательно, часто оставляла ребенка без присмотра. В день ЧП она ушла, оставив ребенка на попечении мужа. Когда вернулась, то была в нетрезвом состоянии. Девочка плакала, мать взяла ее на руки и несколько раз ударила о поверхность шкафа.

В суде обвиняемая свою вину не признала, пытаясь переложить вину за гибель дочери на своего супруга. Последний сообщил, что периодически бил женщину за злоупотребление спиртных напитков и за то, что она оставляет ребенка без присмотра. Изучив материалы дела, суд признал женщину виновной и приговорил ее к 8 годам лишения свободы.

Согласно заключению судебных экспертов, подозреваемая не страдала психическим расстройством, могла в полной мере осознавать свои действия и управлять ими. В момент совершения преступления она пребывала в состоянии простого (непатологического) алкогольного опьянения, которое не лишало ее способности в полной мере осознавать свои действия.

Напоминаем, в ноябре 2015 года в Одессе задержали 32-летнюю женщину по подозрению в убийстве своего пятимесячного ребенка. Как отмечалось, в Киевский отдел полиции города поступило сообщение из медучреждения о том, что в больницу из квартиры на ул. 25-й Чапаевской дивизии (сейчас – Инглези) доставлен младенец с закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи несколько дней боролись за жизнь девочки, однако она скончалась. Выяснилось, что мать несколько раз ударила ребенка головой об шкаф, потом уложила в кровать и ушла. Окровавленные детские вещи злоумышленница выбросила.