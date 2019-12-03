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Россия внесла задержанного крымчанина Приходько в "список экстремистов"

Россия внесла задержанного крымчанина Приходько в "список экстремистов"
04:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

10 октября 2019 года Олег Приходько был арестован на два месяца - до 10 декабря.

Служба финансового мониторинга РФ внесла задержанного в оккупированном Крыму Олега Приходько в список лиц, "причастных к экстремистской деятельности или терроризму". Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Приходько фигурирует в списке под номером 6663", - говорится в сообщении.

Руководитель "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник пояснила, что в перечень Росфинмониторинга включают тех граждан, которых суд признал виновными по террористическим и экстремистским статьям Уголовного кодекса РФ и приговор в отношении которых вступил в законную силу.

В то же время есть и другие основания для внесения в такой список, например, процессуальное решение о признании лица подозреваемым либо постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого по террористической или экстремистской статье.

"Таким образом нарушается презумпция невиновности, поскольку даже в рамках российской правовой системы вина человека не доказана, но он уже публично, на сайте Росфинмониторинга указан как экстремист или террорист, а его права уже ограничены. А в случае с Крымом многих граждан Украины преследуют по экстремистским и террористическим статьям УК России незаконно, по политическим мотивам", – подчеркнула Скрипник.

10 октября 2019 года Олег Приходько был арестован на два месяца - до 10 декабря. Украинцу инкриминируют "незаконное изготовление взрывчатых веществ" и "подготовку взрыва" в Сакской администрации. Апелляционная жалоба на арест была проигнорирована оккупационным судом. Приходько свою вину отрицает и считает дело против него политическим преследованием за его проукраинскую позицию.

Прокуратура АР Крым в связи с арестом Приходько начала уголовное производство по ч. 1 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы).

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Ранее, 8 февраля 2019 года, сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Приходько. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где расспрашивали о его деятельности и связях на материковой части Украины.

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Россия, Ольга Скрипник, Олег Приходько, Задержанные крымчаны, Список экстремистов.
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