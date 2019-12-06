Лукашенко назначил чиновника с КГБ главой администрации

Президент Беларуси сменил руководящий состав своей администрации.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового главу своей администрации. Им стал генерал-майор Игорь Сергиенко – первый заместитель председателя Комитета госбезопасности Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что перед этим назначением было много дискуссий и споров, сообщает ОНТ.

"Что меня склонило больше всего – ваша работа в Комитете госбезопасности была связана с проблемами, которыми приоритетно занимается администрация. Это кадры, их чистота, политические, социально-политические вопросы. Вы очень хорошо владеете этим", – подчеркнул президент Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что администрация – это политический штаб президента. А еще он связал назначения с "необходимостью сохранить страну".

"Вы патриот, преданный делу человек, опытный. Надо нам поработать всем так, чтобы новое поколение пришло и смогло продолжить работу, которую мы начали, смогло сохранить страну. Сейчас нам надо сохранить страну", – заявил Лукашенко.

Как сообщалось, Беларусь и Россия еще в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развития интеграции. Ранее премьер-министры двух стран говорили о том, что программу интеграции и "дорожные карты" к ней планируется представить президентам в начале декабря, возможно, 8 декабря.

16 сентября российские СМИ писали, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас якобы согласовали создание единого Налогового и Гражданского кодексов Союзного государства. В принятой ими программе речь шла также об унификации учета собственности, частичном объединении платежных систем и едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии. С 2022 года на базе двух стран должно быть создано конфедеративное государство с интеграцией экономик выше, чем в Евросоюзе, сообщала газета.

Позже Минск опроверг сообщения о планах объединиться с Москвой в конфедерацию.