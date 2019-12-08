Газпром: доходов от экспорта не хватает для субсидирования рынка России

Виктор Яценко: Газа не хватает для субсидирования российского рынка.

Доходов от экспорта природного газа больше не хватает для субсидирования работы "Газпрома" на российском рынке, заявил на форуме "Газ России 2019" заместитель начальника департамента 817 "Газпрома" (экономической экспертизы и ценообразования) Виктор Яценко.

"Давайте будем честными по отношению друг к другу и признаемся, что вот эта "перекрестка", когда мы за счет экспорта поддерживали внутренний рынок, - такой ситуации, наверное, уже больше не будет. Те цены в $400-500, которые мы когда-то видели, - какое-то поколение после нас, дай бог, увидит. Этой подушки больше нет. Я думаю, что до руководства министерств и ведомств это дойдет через некоторое время, они это осознают", - отметил Яценко.

По подсчетам "Интерфакса", уровень экспортного паритета (то есть ниже экспорт оказывается менее доходным, чем поставки в соответствующие крайние западные регионы России) для поставок по "Северному потоку" составляет примерно $125 за тысячу кубометров (на выходе на германский берег), а при поставках через Украину - $146 (на входе в Словакию). Минувшим летом спотовые цены на газ в Европе опускались значительно ниже этих уровней. Впрочем, в наиболее слабый за этот год третий квартал "Газпром" показал среднюю цену экспорта в дальнее зарубежье на уровне $170 за тысячу кубометров.

По словам Яценко, "в соответствии с тем, что пропадает подушка, надо посмотреть наши темпы (роста цен и тарифов - ИФ). С 2014 по 2019 год цены на газ выросли на 20%". "При этом инфляция выросла на 57%, а НДПИ для "Газпрома" вырос на 60%. Как вам экономика процесса, которая складывается? Уже не говорю, что с 2015 года не поднимались тарифы на транспортировку газа", - добавил он.

Комментируя перспективы разрешения проблем российского рынка газа в преддверии запуска с 2025 года единого рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Яценко признал: "Есть такое ощущение, что все проблемы, которые у нас сидят внутри, мы в том или ном виде перенесем в общий рынок газа".