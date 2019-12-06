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Пятница, 06.12.2019
"Нафтогаз" завершил двусторонние переговоры с "Газпромом"
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"Нафтогаз" завершил двусторонние переговоры с "Газпромом"

"Нафтогаз" завершил двусторонние переговоры с "Газпромом"
18:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Юрий Витренко сообщил, что после завершения двусторонних переговоров с РФ теперь Нафтогаз готов возвращаться на трехсторонние переговоры с Европой.

НАК "Нафтогаз Украины" завершила двусторонние переговоры с ПАО "Газпром" (РФ) о транзите газа и готова к трехсторонним, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко на своей странице в соцсети "Фейсбук" в пятницу вечером.

По его словам, по просьбе Европейской комиссии был обсужден вопрос возможности урегулирования вопросов прошлого и текущего Стокгольмского арбитража, поскольку Газпром включает это в "пакет" для переговоров по транзиту.

"Чтобы продемонстрировать свою конструктивность, мы сказали, что готовы рассматривать возможность получить газ от "Газпрома" в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража ($3 млрд). Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если "Нафтогазу" будет компенсировано невыполнение "Газпромом" своих обязательств по текущим контрактам", - отметил Витренко.

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"Теперь мы готовы возвращаться на трехсторонние переговоры и рассказывать европейцам, как мы добросовестно и добросовестно обсуждали эти вопросы", - резюмировал он.

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Газпром, ЕС, Россия, НАК Нафтогаз Украины, РФ, Юрий Витренко.
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