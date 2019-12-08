Акция против интеграции с РФ: протестующие расходятся по домам

Акция против интеграции с Россией в Минске завершилась без происшествий.

Акция белорусской оппозиции, протестовавшей в Минске против интеграции с РФ, завершилась без инцидентов и столкновений с милицией.

Акция длилась около четырех часов. Участники прошли шествием от места сбора на Октябрьской площади по проспекту Независимости и центральным улицам Минска до российского посольства.

Сотрудники посольства не вышли к протестующим. Резолюция, в которой участники акции выразили протест против глубокой интеграции Беларуси с РФ, была передана милиционеру, который отнес ее на территорию диппредставительства.

Затем участники вернулись на Октябрьскую площадь. Завершая акцию, организаторы объявили, что следующая произойдет 20 декабря, когда запланирована следующая встреча глав государств.

В воскресной акции приняли участие несколько сотен человек.

В ходе проведения акции ее участники не допускали явного нарушения общественного порядка. Колонну протестующих сопровождали люди в штатском, которые вели видеосъемку, милиция не задерживала участников.