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Акция против интеграции с РФ: протестующие расходятся по домам

Акция против интеграции с РФ: протестующие расходятся по домам
17:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Акция против интеграции с Россией в Минске завершилась без происшествий.

Акция белорусской оппозиции, протестовавшей в Минске против интеграции с РФ, завершилась без инцидентов и столкновений с милицией.

Акция длилась около четырех часов. Участники прошли шествием от места сбора на Октябрьской площади по проспекту Независимости и центральным улицам Минска до российского посольства.

Сотрудники посольства не вышли к протестующим. Резолюция, в которой участники акции выразили протест против глубокой интеграции Беларуси с РФ, была передана милиционеру, который отнес ее на территорию диппредставительства.

Затем участники вернулись на Октябрьскую площадь. Завершая акцию, организаторы объявили, что следующая произойдет 20 декабря, когда запланирована следующая встреча глав государств.

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В воскресной акции приняли участие несколько сотен человек.

В ходе проведения акции ее участники не допускали явного нарушения общественного порядка. Колонну протестующих сопровождали люди в штатском, которые вели видеосъемку, милиция не задерживала участников.

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Россия, Беларусь, Протесты, Минск.
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