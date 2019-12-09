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Официальным лицам из России запретили посещать Олимпийские игры

Официальным лицам из России запретили посещать Олимпийские игры
13:12 Сегодня Телеграф championat.com

Российским официальным лицам запрещено посещать ОИ в течение четырёх лет.

Исполком ВАДА запретил российским официальным лицам, представителям Олимпийского комитета России (ОКР), Паралимпийского комитета России (ПКР) посещать Олимпийские и Паралимпийские игры в течение четырёх лет. Об этом сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

Решение было принято на заседании исполкома ВАДА сегодня, 9 декабря, в Лозанне.

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в предоставленных данных были обнаружены махинации.

WADA сегодня рассмотрит санкции против РФ

Напомним, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение на четыре года лишить РФ права на участие в международных спортивных соревнованиях, сообщает портал Insidethegames, отслеживающий эту тематику. Он отмечает, что решение было принято единогласно.

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Россия, Допинг, VADA, Токио-2020, WADA.
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