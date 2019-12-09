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"Идут переговоры": в Беларуси задумались о военных учениях со странами НАТО

"Идут переговоры": в Беларуси задумались о военных учениях со странами НАТО
15:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Беларусь ведет переговоры о совместных учениях с НАТО.

Беларусь ведет переговоры о проведении совместных учений с НАТО.

Об этом сообщил начальник Генштаба республики Олег Белоконев, передает издание "Наша Ніва".

Он рассказал о недавнем визите в Беларусь начальника итальянского Генштаба. С ним, по словам Белоконева, среди прочего обсуждали вопросы, связанные с возможностью участия белорусского контингента в миротворческой миссии в Ливане в составе итальянских сил.

По его словам, Беларусь не может отправить миротворцев в Ливан, так как это решение принимает ООН. А глава контингента в Ливане - Италия, все зависит от них.

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Белоконев также прокомментировал возможность совместных учений.

"Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах. Но это с тем условием, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник - это Россия", - пояснил он.

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Как сообщалось ранее, недавно президенты Беларуси и РФ обсуждали возможную интеграцию двух стран, но завершили переговоры без подписания документов.

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НАТО, Беларусь, Олег Белоконев.
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