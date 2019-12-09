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Понедельник, 09.12.2019
Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
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"Пытаются помешать нормандской встрече": в РФ раскритиковали "крымскую резолюцию" ООН

"Пытаются помешать нормандской встрече": в РФ раскритиковали "крымскую резолюцию" ООН
22:07 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

В России отреагировали на "крымскую резолюцию" Генассамблеи ООН.

Предложенная Украине резолюция о проблеме милитаризации оккупированного РФ Крыму и акваторий Азовского и Черного морей, которую в понедельник приняла Генассамблея ООН, призванная якобы "помешать конструктивному ходу саммита в" нормандском формате ". Об этом заявил в понедельник первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Генассамблеи ООН, отмечает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Полянский заявил, что украинское постпредство якобы "намеренно увязало" дату голосования по резолюции с саммитом, проходящим в Париже . "Я специально говорю "постпредство", поскольку истинная позиция Украины нам, честно признаться, непонятна", — отметил он.

"Как раз сегодня в Париже проходит встреча "нормандской четверки", перед которой наши украинские коллеги максимально старались создать благоприятный фон — словами и делами. Именно конструктивному ходу этой встречи принятие сегодняшней резолюции и было призвано помешать", — констатировал дипломат.

Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)

По мнению Полянского, авторы документа "постарались достать из "шкафа" те "скелеты", которые украинские избиратели твердо решили сделать достоянием истории, убедительно проголосовав за президента Владимира Зеленского и его партию.

"Сам украинский президент, кстати, в ходе подготовки сегодняшней встречи, наговорил нам, да и всем остальным, много всего позитивного и внушающего надежду, — обратил внимание зампостпреда РФ. — И уж, во всяком случае, абсолютно нестыкующегося по духу с той "агиткой", которая выносится сейчас на ваше рассмотрение представительством Украины".

63 - "за": в ГА ООН приняли резолюцию по милитаризации Крыма

"Трудно избавиться от вопроса: чьи указания в итоге выполняют наши украинские коллеги? Украинского народа, твердо выступающего за сближение с Россией и внутринациональный мир в своем государстве, или "партии войны", не желающей сдавать свои позиции, удерживая таким образом Украину в состоянии хаоса, гражданской войны, прозябания и нищеты?", — заявил он.

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ООН, Оккупированный Крым, Дмитрий Полянский.
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