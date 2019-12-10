На 84-м году жизни в одной из клиник в Мюнхена умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источник в окружении Лужкова.

"Юрий Михайлович скончался на 84-м году жизни. Он находился в Европе. Пока больше ничего сказать не могу", - рассказал собеседник агентства.

По данным РЕН ТВ, Лужков умер в одной из клиник в Мюнхене, где ему должны были проводить операцию на сердце.

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год. Лето 2010 года в Центральной России было очень жарким и засушливым. В связи с этим в Московской области было много лесных пожаров. В сентябре президент России Дмитрий Медведев уволил Лужкова с поста градоначальника с формулировкой "в связи с утратой доверия".

В декабре 1996 года по инициативе Лужкова Совет Федерации признал Севастополь частью территории России и квалифицировал действия руководства Украины по её отторжению как противоречащие международному праву.

В мае 2008 года после заявлений Лужкова о необходимости возвращения Севастополя России политик был объявлен персоной нон грата в Украине. В июне 2010 года Виктор Янукович сообщил Лужкову о том, что ему снова разрешен въезд на территорию Украины.