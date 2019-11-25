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В России пилот экстренно посадил пассажирский самолет и умер

В России пилот экстренно посадил пассажирский самолет и умер
07:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Пилоту лайнера, выполнявшего рейс из Москвы в Анапу, во время полета стало плохо.

В России пилот экстренно посадил самолет и умер после этого от сердечного приступа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Командир пассажирского лайнера, выполнявшего регулярный рейс из "Шереметьева" в Анапу, связался с диспетчерами ростовского авиаузла и доложил о резком ухудшении самочувствия второго пилота", - говорится в сообщении.

Было принято решение прервать полет и сесть в ближайшем аэропорту в Ростове-на-Дону. Самолет благополучно приземлился.

Отмечается, что пилот, 1970 года рождения, во время полета пожаловался на боль в области сердца. Летчик скончался до прибытия скорой помощи.

В свою очередь пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК России сообщает, что по факту смерти пилота проводится доследственная проверка.

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Напомним, 21 ноября около 23 часов в международном аэропорту "Одесса" Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines совершил аварийную посадку. Из-за сильного ветра летчики не смогли посадить самолет с первой попытки и ушли на второй круг. Десять минут они были в зоне ожидания, после чего повторили попытку посадить воздушное судно. На взлетно-посадочной полосе, между третьей и четвертой рулежными дорожками, борт TC-JGZ после касания подломил переднюю стойку шасси и потерял колесо.

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Россия, Самолет, Пилот, Анапа.
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