Лукашенко потребовал не допустить роста цен на сигареты

Александр Лукашенко потребовал не допустить серьезного роста цен на табачную продукцию из-за налогового законодательства с Россией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал не допустить серьезного роста цен на табачную продукцию в случае унификации налогового законодательства с Россией.

"Понятно, что в Российской Федерации табак, да и алкоголь, по ценам значительно выше, чем в Республике Беларусь. Если вдруг унификация (налогового законодательства произойдет - ред.), это может привести к серьезному росту цен на табачные изделия, что недопустимо для граждан Беларуси", - сказал Лукашенко на совещании по вопросам повышения эффективности работы табачной отрасли в Минске во вторник.

Главу государства цитирует госагентство БелТА.

Напомним, как сообщалось ранее президент Беларуси Александр заявил, что никто не собирается сдавать независимость и суверенитет страны, "даже - братской России".