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Среда, 04.12.2019
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Лукашенко заметил признаки нового передела планеты

Лукашенко заметил признаки нового передела планеты
09:31 Сегодня Телеграф Укринформ

По мнению президент Беларуси Александр Лукашенко, мировые лидеры все чаще решают проблемы "с позиции силы".

Президент Беларуси во время своего визита в Сербию заявил, что мировые лидеры все чаще решают проблемы "с позиции силы", а не мирным путем, на основании международного права. Об этом он сказал во врмея визита в Сербию, сообщает "БелТА".

Лукашенко признался, что подозревает новый передел планеты.

"Я иногда с высоты прожитых президентских лет начинаю думать, не начался ли новый передел нашей планеты. И все мы хорошо знаем, к чему это может привести", - отметил Лукашенко.

Напомним, Беларусь и Россия планируют создать общее правительство, общие рынки нефти, газа и электроэнергии и унифицированное налоговое законодательство. Об этом рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко.

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"Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается", - заявил Семашко.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Беларусь и Россия планируют создать общее правительство, общие рынки нефти, газа и электроэнергии, а также унифицированное налоговое законодательство.

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ЕС, Сербия, Россия, Беларусь, Александр Лукашенко.
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