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Снова шел "изгонять Путина": в Якутии задержали шамана (Видео)

Снова шел "изгонять Путина": в Якутии задержали шамана (Видео)
17:49 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

В Якутии снова задержали шамана, который шел "изгнать Путина".

В Якутии на федеральной трассе задержали шамана Александра Габышева, который возобновил поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина".

Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.

На кадрах с места событий, предоставленных Прянишниковым, несколько машин перекрыли дорогу, в то время как сотрудники правоохранительных органов объясняли причины задержания Габышеву.

Отмечается, что подписка о невыезде Габышева по уголовному делу о призывах к экстремизму прекратила действовать еще в октябре, так как шаману не предъявили обвинение.

"Изгонитель Путина" вновь отправился в поход на Москву

Несколько часов назад в Якутске также задержали члена отряда шамана Евгения Ростокина.

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Все по теме:

Россия, РФ, Владимир Путин, Якутия, Шаман, Александр Габышев.
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