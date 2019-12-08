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"Изгонитель Путина" вновь отправился в поход на Москву

"Изгонитель Путина" вновь отправился в поход на Москву
17:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Якутский шаман снова идет в Москву изгонять Путина.

Якутский шаман Александр Габышев, который в марте пешком отправился в Москву "изгонять Путина", но в сентябре был задержан, возобновил свое пешее путешествие.

Об этом заявил координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников, сообщает Интерфакс.

По словам Прянишникова, шаман отправился в путь с двумя людьми и четырьмя собаками.

Адвокат шамана Ольга Тимофеева подтвердила, что действие меры пресечения в виде подписки о невыезде прекратилась.

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По информации СМИ, цели и мотивы путешествия Габышева остались неизменными.

Как сообщалось, шаман Александр Габышев в марте начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы, по его выражению, "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". В общей сложности поход должен был продлиться два года.

Однако в ночь на 19 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали Габышева в Бурятии. В Минздраве Якутии 20 сентября сообщили, что шаман направлен в психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены экспертные мероприятия.

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Позднее стало известно, что в отношении Габышева возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

3 октября "Правозащита Открытки" сообщила, что экспертиза признала Габышева невменяемым.

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Россия, Владимир Путин, Шаман, Александр Габышев.
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