Российский телеканал убрал из эфира сериал "Слуга народа" после показа трех серий

ТНТ изначально не собирался показывать больше трех первых серий "Слуги народа" в эфире.

Российский телеканал "ТНТ" убрал из телеэфира украинский сериал "Слуга народа" после показа трех первых серий, сообщила российская газета "Ведомости".

По информации издания, первые три серии были показаны в эфире принадлежащего "Газпром медиа" канала в среду, 11 декабря. Ранее в телепрограмме было указано, что продолжение сериала будет выходить в эфире ТНТ с 19.00 до 20.30 следующие два дня, 12 и 13 декабря. В это время покажут российские сериалы "Интерны" и "СашаТаня".

"Очевидно, канал очень быстро менял программу – даже на 22.00 мск (по Киеву – 21.00) в мобильной и десктопной версиях сайта ТНТ были указаны разные замены для "Слуги народа". В одной это были сериалы "Полярный" и "СашаТаня", а в другой – "Интерны" и "СашаТаня", – сказано в сообщении на сайте издания в среду вечером.

Представитель ТНТ заявил "Ведомостям", что канал изначально не собирался показывать больше трех первых серий "Слуги народа" в эфире.