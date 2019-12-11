"Голос" намерен дать журналистам возможность всерьез "заняться" кнопкодавами

Новости Украины:"Голос" предлагает разрешить журналистам сообщать в аппарат ВР о кнопкодавстве.

Представители фракции "Голос" внесли поправку к законопроекту №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины", которая позволит журналистам подавать в аппарат ВР заявления о кнопкодавстве депутатов.

Соответствующую поправку в законопроекте №2148 внесли члены фракции "Голос" Александра Устинова и Андрей Осадчук, сообщает "Голос" в Facebook.

"Эта поправка позволит журналистам, которые во время голосования в парламенте заметили, что кто-то из народных депутатов голосует чужой карточкой, подавать заявление о таком нарушении в Аппарат Верховной Рады. К заявлению нужно будет предоставить соответствующие материалы, которые подтвердят факт кнопкодавства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 29 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины", который предусматривает уголовную ответственность за не личное голосования депутатов.