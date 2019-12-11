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Среда, 11.12.2019
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Рынок земли: ОПЗЖ "закидала" комитет Рады правками

Рынок земли: ОПЗЖ "закидала" комитет Рады правками
20:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:ОПЗЖ засыпала "земельный" законопроект поправками, КИУ насчитал 4,5 тысячи.

К законопроекту №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обороту земель сельскохозяйственного назначения" поступило более 4500 поправок, около 3900 из которых - от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь".

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, передает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

"Председатель Комитета Николай Сольский сообщил, что в комитет поступило более 4 тысячи 500 поправок к законопроекту №2178-10, которые включены в сравнительную таблицу. В частности, от фракции "Европейская солидарность" внесены 58 поправок, от фракции политической партии "Голос" - 15, депутатской группы "За будущее" - 38, депутатской группы "Доверие" - 62, фракции "Батькивщина" - 386 правок, несколько сотен поправок от фракции "Слуга народа" и около 3900 поправок - от фракции "Оппозиционная платформа за жизнь", - говорится в сообщении.

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Как отмечает Информуправление Аппарата ВР, Комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании 11 декабря начал рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

"Представители фракций в выступлениях подчеркивали, что их правки носят конструктивный характер, некоторые из них технические, и акцентировали, что при рассмотрении законопроекта во втором чтении в сессионном зале будут настаивать на рассмотрении каждой правки. Народные депутаты также обращались в Комитет с просьбой внести все поправки в сравнительную таблицу с тем, чтобы каждую из поправок можно было отстоять и проголосовать", - передает Информационное управление.

Подчеркивается, что народные депутаты также отмечали, что введение оборота земель сельскохозяйственного назначения в нынешних условиях Украины не соответствует национальным и экономическим интересам государства и интересам граждан. Они сказали, что правки касаются того, чтобы "объяснить почему введение оборота земель сегодня невыгодно".

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Председатель Комитета, подытоживая сказал, что Комитет стремится разработать такой законопроект, который будет иметь максимальную поддержку.

Заседание Комитета будет продлено в четверг.

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Верховная Рада, Рынок земли, ОПЗЖ, Николай Сольский.
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