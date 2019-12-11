Рынок земли: ОПЗЖ "закидала" комитет Рады правками

Новости Украины:ОПЗЖ засыпала "земельный" законопроект поправками, КИУ насчитал 4,5 тысячи.

К законопроекту №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обороту земель сельскохозяйственного назначения" поступило более 4500 поправок, около 3900 из которых - от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь".

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, передает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

"Председатель Комитета Николай Сольский сообщил, что в комитет поступило более 4 тысячи 500 поправок к законопроекту №2178-10, которые включены в сравнительную таблицу. В частности, от фракции "Европейская солидарность" внесены 58 поправок, от фракции политической партии "Голос" - 15, депутатской группы "За будущее" - 38, депутатской группы "Доверие" - 62, фракции "Батькивщина" - 386 правок, несколько сотен поправок от фракции "Слуга народа" и около 3900 поправок - от фракции "Оппозиционная платформа за жизнь", - говорится в сообщении.

Как отмечает Информуправление Аппарата ВР, Комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании 11 декабря начал рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

"Представители фракций в выступлениях подчеркивали, что их правки носят конструктивный характер, некоторые из них технические, и акцентировали, что при рассмотрении законопроекта во втором чтении в сессионном зале будут настаивать на рассмотрении каждой правки. Народные депутаты также обращались в Комитет с просьбой внести все поправки в сравнительную таблицу с тем, чтобы каждую из поправок можно было отстоять и проголосовать", - передает Информационное управление.

Подчеркивается, что народные депутаты также отмечали, что введение оборота земель сельскохозяйственного назначения в нынешних условиях Украины не соответствует национальным и экономическим интересам государства и интересам граждан. Они сказали, что правки касаются того, чтобы "объяснить почему введение оборота земель сегодня невыгодно".

Председатель Комитета, подытоживая сказал, что Комитет стремится разработать такой законопроект, который будет иметь максимальную поддержку.

Заседание Комитета будет продлено в четверг.