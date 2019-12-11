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Среда, 11.12.2019
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"В зале Верховной Рады, и на улицах, и у ОПУ": Тимошенко обещает бороться против рынка земли

"В зале Верховной Рады, и на улицах, и у ОПУ": Тимошенко обещает бороться против рынка земли
16:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:"Батькивщина" продолжит борьбу с инициативами о продаже земли всеми законными методами.

Партия "Батькивщина" намерена не допустить принятия законов, которые могут привести к тому, что граждане Украины лишатся своей земли, заявляет лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Мы будем бороться и в зале Верховной Рады, и на улицах, и у Офиса президента. Мы будем бороться в судах, но мы не дадим распродать украинскую землю", - заявила Тимошенко на брифинге по итогам заседания Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

Она напомнила, что в Конституционный суд было направлено обращение о неправомерности земельных законопроектов, которые вынесены на рассмотрение парламента. Политик надеется, что Конституционный суд "рано или поздно вынесет решение о том, что продажа земли без референдума является неконституционной".

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"Мы также готовимся к борьбе в аграрном комитете и к борьбе в сессионном зале парламента, чтобы не позволить лишить людей их достижения, а Украину - 72% нашей территории", - отметила Тимошенко.

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Все по теме:

Юлия Тимошенко, Рынок земли, Батькивщина, Земельная реформа.
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