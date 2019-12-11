Милованов считает, что украинцы готовы к земельной реформе

Новости Бизнеса:Тимофей Милованов заявил, что реформа принесет дополнительные деньги для развития аграрной отрасли.

Украинцы, и в частности, аграрии, на самом деле готовы к реформе земли, сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью DW.

"На самом деле люди готовы к реформе, ведь понимают, особенно те, кто работает на земле, что так продолжать нельзя… Речь о том, чтобы тем, кто уже является собственником земли, позволили продавать свою землю. Вторая часть - о том, чтобы госземли передать громадам, чтобы ими распоряжался именно украинец, а не Госгеокадастр и государственные предприятия", - сказал он.

По его словам, реформа привлечет "длинные и дешевые" деньги для развития аграрной отрасли.

"Для этого нужно кредитование, а для кредитования - быть собственником. Никто не будет по-настоящему кредитовать фермера, у которого в аренде "на птичьих правах" бешеные активы и есть риск, что аренду расторгнут", - сказал он.

По словам министра, еще один аргумент в пользу рынка земли - поступления от налогов, которые могут пойти на развитие украинского села.

"Когда люди обрабатывают землю, ничего не оформляя, налоги не попадают в село, что не дает селу развиваться", - отметил он.

13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

По оценке Всемирного банка, рынок земли будет приносить экономике Украины 0,7-1,5 млрд долл. ежегодно.

Напомним, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает фантастическим сценарий, при котором в 2020 году курс национальной валюты составит 20 гривен за доллар.