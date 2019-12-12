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На юге России разбился военный вертолет: экипаж погиб

На юге России разбился военный вертолет: экипаж погиб
08:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Вечером в среду, 11 декабря, в районе аэропорта Кореновск в Краснодарском крае РФ разбился вертолет Ми-28.

В России, в Краснодарском крае, в ночь с 11 на 12 декабря разбился военный вертолет модели Ми-28 "Ночной охотник". Об этом сообщило Минобороны РФ, по данным "Интерфакса".

Крушение вертолета произошло 11 декабря, примерно в 23:00 в районе аэродрома Кореновск.

Двое пилотов, которые были на борту, отрабатывали плановый учебно-тренировочный полет в темное время суток в сложных погодных условиях. Учения проходили без боекомплекта. По предварительным данным, авария произошла из-за густого тумана. Ми-28 упал вблизи станицы Платнировская. Оба летчика погибли.

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Ми-28Н "Ночной охотник" предназначен для поиска и уничтожения днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях танков, бронированной и небронированной техники, малоскоростных воздушных целей, а также солдат противника на поле боя.

Напомним, в ночь на понедельник, 2 декабря, во Франции разбился вертолет, вылетевший на спасательную операцию в связи с наводнениями на юге страны.

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Россия, Жертвы, Вертолет, Крушение вертолета, Ми-28Н, Кореновск.
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