РФ объявила персонами нон грата двух дипломатов Германии

В МИД РФ заявили, что объявляют персонами нон грата двух немецких дипломатов в ответ на такие же действия Германии.

Россия объявила персонами нон грата двух немецких дипломатов. Об этом сообщили в МИД России.

"12 декабря в МИД России был вызван посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Гезе фон Гайр. Руководителю германской дипломатической миссии был выражен решительный протест в связи с безосновательным решением правительства ФРГ от 4 декабря об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине persona non grata", - говорится в сообщении.

В этой связи, руководствуясь принципом взаимности и статьёй 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, российская сторона в порядке ответной меры приняла решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников Посольства ФРГ в России. Им предписывается покинуть территорию РФ в течение семи суток. Послу Германии вручена нота соответствующего содержания, добавили в ведомстве.

Ранее МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников Посольства РФ в Берлине "с немедленным вступлением решения в силу" в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии, совершенным в немецкой столице 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который, по ее данным, якобы является 49-летним россиянином.

Президент РФ Владимир Путин во время совместной пресс-конференции участников саммита "нормандской четверки" в Париже ночью 10 декабря заявил, что высланные из Германии дипломаты РФ не были причастны к убийству в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. "Вы сказали об убийстве грузина. Это не совсем так. Я знаю, что в Берлине погиб человек, это не совсем грузин, это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности", - сказал Путин.

"Этот человек находился у нас в розыске. Это боевик, причем очень жесткий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которой он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро. Я не знаю, что с ним произошло. Это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно", - сказал он.

Путин выразил несогласие с реакцией официального Берлина на информацию о возможной причастности к убийству Хангошвили кремлевских спецслужб.