Беларусь берет у Китая кредит: суммы, сроки, причины

Беларусь получит от Китая кредит на сумму 500 миллионов долларов.

Беларусь до конца текущего года привлечет кредит Китая на 3,5 млрд юаней (порядка $500 млн).

Соответствующее решение содержится в указе президента N455.

"Постановляю привлечь в 2019 году внешний государственный заем Шанхайского филиала Банка развития Китая в сумме 3 500 000 000 китайских юаней сроком на пять лет", - говорится в документе.

В указе также отмечено, что внешний заем привлекается "в целях погашения и обслуживания государственного долга, поддержания золотовалютных резервов Республики Беларусь, а также содействия развитию двусторонней торговли между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой".

Как сообщалось, летом Минфин Беларуси заявил о намерении привлечь кредит Банка развития Китая в связи с отсутствием прогресса в диалоге по выделению российского госкредита на $600 млн.