Торговое соглашение США и Китая: первая часть уже согласована

Новости мира:Вашингтон и Пекин согласовали первую часть торгового соглашения.

США и КНР согласовали первую часть двустороннего торгового соглашения.

Об этом говорится в заявлении Белого дома в сети Twitter.

"США и Китай договорились о торговом соглашении, предусматривающем структурные реформы экономической и торговой политики Китая в области интеллектуальной собственности, передачи технологий, сельского хозяйства, финансовых услуг, а также валютного обмена", - говорится в заявлении.

NEW: The U.S. and China have agreed on a trade deal that requires structural reforms to China’s economic and trade regime in the areas of intellectual property, technology transfer, agriculture, financial services, and currency and foreign exchange. — The White House (@WhiteHouse) December 13, 2019

Как сообщалось, при президенте США Дональде Трампе Соединенные Штаты несколько раз повышали пошлины на китайскую продукцию. Китай принял меры, что привело к обострению "торговой войны" между двумя крупнейшими экономиками мира.

МВФ, Всемирный банк и другие международные финансовые институты неоднократно обращали внимание на обострение торговых отношений между США и Китаем как на фактор, который негативно влияет на рост мировой экономики.

Однако позже представители Китая и США договорились о поэтапной отмене введенных пошлин. По словам представителя Министерства коммерции КНР Гао Фенга, обе стороны очень близки к договоренности по "первой фазе" торгового соглашения. Президент США утверждает, что подписание торгового соглашения с Китаем "очень близко".