Торговое соглашение США и Китая: первая часть уже согласована

США и КНР согласовали первую часть двустороннего торгового соглашения.

Об этом говорится в заявлении Белого дома в сети Twitter.

"США и Китай договорились о торговом соглашении, предусматривающем структурные реформы экономической и торговой политики Китая в области интеллектуальной собственности, передачи технологий, сельского хозяйства, финансовых услуг, а также валютного обмена", - говорится в заявлении.

NEW: The U.S. and China have agreed on a trade deal that requires structural reforms to China’s economic and trade regime in the areas of intellectual property, technology transfer, agriculture, financial services, and currency and foreign exchange.

— The White House (@WhiteHouse) December 13, 2019