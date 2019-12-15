Китай даст Беларуси кредит на обслуживание госдолга

Беларусь возьмет кредит для обслуживания госдолга у Китая.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 миллиарда юаней (около 501 миллиона долларов).

Об этом пишет "Украинская правда".

"Согласно указу белорусского лидера, Беларусь берет кредит для погашения и обслуживания госдолга, поддержки своих золотовалютных резервов, а также для содействия развитию двусторонней торговли с КНР", - говорится в сообщении.

Лукашенко поручил белорусскому Минфину подписать необходимую для получения кредита соглашение. В начале года Беларусь попросила у России выделить новый кредит в 600 миллионов долларов, чтобы рефинансировать обязательства, которые страна должна была погасить в 2019 году.

Общий долг Минска перед Москвой составляет 7,6 миллиарда долларов.

В Кремле заявили, что вопрос находится "в проработке". В октябре Минфин Беларуси заявил, что не рассчитывает на получение кредита и не ведет переговоров по этому вопросу. Вместо этого, как отметили в министерстве, Минск решил взять кредит у Пекина.