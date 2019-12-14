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Премьеры России и Беларуси обсудили вопросы интеграции и поставки газа

Премьеры России и Беларуси обсудили вопросы интеграции и поставки газа
15:44 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня провел телефонный разговор с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел телефонный разговор со своим Белорусским коллегой, в ходе которого они обсудили интеграцию двух государств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт правительства РФ.

Как говорится в сообщении, телефонный разговор состоялся по инициативе Минска. В правительстве РФ сообщили, что Медведев и Румас обсудили практические аспекты взаимодействия Москвы и Минска по интеграции, а также в торгово-экономической сфере. Стороны также обсудили "некоторые вопросы энергодиалога", говорится в сообщении.

В пресс-службе совета министров Белоруссии сообщили, что Медведев и Румас затронули вопрос касательно поставок газа и нефти на следующий год.

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Кроме этого стороны обсудили график контактов по линии правительств, а также ход выполнения поручений президентов России и Беларуси, которые они дали во время переговоров в Сочи. Премьер-министры также договорились созвониться на следующей неделе после встречи рабочей группы, которая будет заниматься разработкой предложений по интеграции.

Напомним, в Минске около полтысячи человек 7 декабря провели в митинг против интеграции Беларуси с Россией.

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Дмитрий Медведев, Россия, Беларусь, Переговоры, Сергей Румас.
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