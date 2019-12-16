День независимости в Казахстане: задержаны около десятка активистов

В Казахстане, где сегодня празднуют День независимости, в понедельник утром были задержаны как минимум около десятка активистов.

В День независимости Казахстана 16 декабря происходят задержания активистов по всей стране.

Об этом сообщает Радио Азаттык.

«По меньшей мере около десятка активистов в ряде казахстанских городов задержаны утром в понедельник, 16 декабря, в день возможных митингов», - говорится в сообщении.

Сообщается о задержаниях жителей Шымкента, Караганды, Алматы.

Утром в городе Уральске был задержан журналист Лукпан Ахмедьяров, редактор региональной газеты «Уральская неделя». Его забрали в участок «для допроса в качестве свидетеля» по неизвестному уголовному делу.

Корреспондент Азаттыка в городе Шымкенте Дилара Иса сообщила, что с утра понедельника за ней следуют по меньшей мере двое неизвестных людей в штатском.

На городских площадях в Нур-Султане и Алматы официальные мероприятия проходят при повышенной безопасности.

Издание сообщает, что мирное шествие в центре казахстанской столицы 16 декабря остановлено полицией. Людей, следовавших по тротуару предположительно к зданию администрации президента Казахстана, задержали. Десятки сотрудников спецподразделения затолкали людей в автозаки. Примерно за 10 минут до начала задержаний колонна митингующих успела пройти рядом со зданием Посольства Китая в Казахстане.

О планах провести 16 декабря митинги в казахстанских городах объявило незарегистрированное движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), основанное бывшим банкиром и критиком властей Казахстана Мухтаром Аблязовым. Движение запрещено в Казахстане — в 2018 году суд по запросу генеральной прокуратуры Казахстана объявил ДВК «экстремистской» организацией. Проживающий за рубежом с 2009 года Аблязов не согласен с этим решением. В принятой в марте 2019 года резолюции Европарламента о ситуации с правами человека в Казахстане ДВК назван «мирным оппозиционным движением».

О намерении провести митинг 16 декабря в Алматы заявило также гражданское движение «Oyan, Qazaqstan», активисты которого сообщали, что подверглись давлению в преддверии возможных митингов.

Как известно, 16 декабря в Казахстане — День Независимости. Эта дата совпадает с 33-летием массовых демонстраций в Алма-Ате, когда казахская молодежь выступила против назначения руководителем Советского Казахстана ставленника Кремля Геннадия Колбина, и восьмой годовщиной событий в городе Жанаозене Мангистауской области, где в 2011 году власти силой подавили забастовку нефтяников, погибли, по официальным данным, 17 человек.