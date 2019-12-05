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Украина и Казахстан обсудят ситуацию вокруг заявления Токаева о Крыме

Украина и Казахстан обсудят ситуацию вокруг заявления Токаева о Крыме
10:26 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Состоится встреча посла Украины с представителями МИД Казахстана для обсуждения ситуации с высказываниями президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.

Министерство иностранных дел Казахстана намерено обсудить с украинскими коллегами слова спикера МИД Екатерины Зеленко о планах принять меры из-за заявления казахского президента, который отверг аннексию Крыма Россией.

Об этом в комментарии российским СМИ в четверг заявил первый замминистра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев.

"Я так понимаю, что, если они сделали такое заявление, они должны будут прийти в МИД, провести встречу, высказать, если у них есть, какие-то вопросы нашим дипломатам. Я думаю, что у нас будет официальное заявление", - сказал Нурышев.

Чиновник также отметил, что с украинской стороны "пока никаких мер не было".

Россия не желает обсуждать возвращение Крыма "Мы ожидаем, будем сегодня с ними разговаривать", - пояснил он.

Зеленский пригласил президента Казахстана Токаева в Украину

Ранее в интервью немецкому изданию Deutsche Welle президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает то, что "произошло в Крыму", аннексией. По его словам, в Казахстане всегда верили в "мудрость российского руководства". В украинском МИД в ответ на это пообещали выразить Казахстану демарш.

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Украина, Россия, Крым, МИД, Казахстан, Аннексия Крыма, Касым-Жомарт Токаев.
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