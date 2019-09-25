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Зеленский пригласил президента Казахстана Токаева в Украину

Зеленский пригласил президента Казахстана Токаева в Украину
01:51 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Владимир Зеленский пригласил Касыма-Жомарта Токаева посетить Украину.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает прессслужба главы Украинского государства.

"На полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.

Зеленский обсудил с Меркель подготовку к "нормандскому саммиту"

Как сообщалось, ранее Президент Украины встретился на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Также глава государства встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

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Украина, Владимир Зеленский, Касым-Жомарт Токаев.
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