Зеленский пригласил президента Казахстана Токаева в Украину

Новости Украины:Владимир Зеленский пригласил Касыма-Жомарта Токаева посетить Украину.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает прессслужба главы Украинского государства.

"На полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.

Как сообщалось, ранее Президент Украины встретился на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Также глава государства встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.