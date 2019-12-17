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У российского бомбардировщика Ту-22 во время полета отказал двигатель

У российского бомбардировщика Ту-22 во время полета отказал двигатель
15:11 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Астраханской области России дальний бомбардировщик Ту-22М после отказа двигателя выполнил посадку на грунт.

Во вторник, 17 декабря, во время полета в Астраханской области у ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 ВВС РФ отказал двигатель.

Об этом со ссылкой на Минобороны России передает Интерфакс.

"В Астраханской области при выполнении планового полета на самолете Ту-22 произошел отказ двигателя", — заявили в ведомстве.

Как сообщается, в связи с аварийной ситуацией самолету пришлось совершить посадку на грунт. Также отмечается, что пилоты в результате происшествия не пострадали.

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Дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М спроектирован в 1977 году. Самолет стоит на вооружении ВС РФ с 1989 года. По официальным данным, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3.

Напомним, в Словакии во время учебного полета разбился советский военный истребитель МиГ-29 военно-воздушных сил страны.

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Россия, Бомбардировщик, Ту-22М3, ВВС РФ.
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