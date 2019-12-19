Стрельба возле здания ФСБ в Москве: все подробности происшествия (Видео)

В столице России сообщают о стрельбе с погибшими возле здания ФСБ.

Один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы рядом с комплексом зданий ФСБ России в Москве.

Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

"В результате два человека получили ранения, один из них скончался",- сказал он.

Первые кадры нападения с камер наблюдения на Лубянке. Паника у прохожих, водители бросают свои машины и убегают. Сотрудники полиции, прячась за машинами, подтягиваются к месту стрельбы. pic.twitter.com/ntjQk5YxSf — baza (@bazabazon) December 19, 2019

Ранее Агентство "Москва" сообщило, что стрельба произошла на ул. Большая Лубянка рядом с комплексом зданий ФСБ России.

По информации СМИ, неизвестный устроил стрельбу на проходной ФСБ, после чего выбежал на улицу и забаррикадировался в одном из соседних зданий на ул. Большая Лубянка.

В районе места происшествия на Лубянке сейчас так. Видео: Дмитрий Швец / Медиазона https://t.co/Ffr67rwQPh pic.twitter.com/F6UPOqM977 — Медиазона (@mediazzzona) December 19, 2019

Пострадавшие, по предварительным данным, - сотрудники правоохранительных органов.