Стрелок "нейтрализирован": что происходит возле здания ФСБ в Москве (Фото)

В ФСБ заявляют, что "нейтрализовали" преступника.

В районе Лубянки в центре Москвы, возле комплекса зданий ФСБ России, нейтрализовали мужчину, который открыл стрельбу.

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

"Преступник нейтрализован. Личность преступника устанавливается", - сообщили журналистам в ведомстве.

Как информирует агентство "Москва", в результате стрельбы был убит сотрудник ФСО и участник нападения.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы рядом с комплексом зданий ФСБ России в Москве. По информации СМИ, трое неизвестных устроили стрельбу на проходной ФСБ России. Двое из них были убиты, после чего третий выбежал на улицу и забаррикадировался в одном из соседних домов.