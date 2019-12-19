Стрелок "нейтрализирован": что происходит возле здания ФСБ в Москве (Фото)

В районе Лубянки в центре Москвы, возле комплекса зданий ФСБ России, нейтрализовали мужчину, который открыл стрельбу.
Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.
"Преступник нейтрализован. Личность преступника устанавливается", - сообщили журналистам в ведомстве.
#лубянка
все перекрыто, объезжайте pic.twitter.com/PKnyneqx91
— принцесса нургл (@eubetrayer) December 19, 2019
Как информирует агентство "Москва", в результате стрельбы был убит сотрудник ФСО и участник нападения.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы рядом с комплексом зданий ФСБ России в Москве. По информации СМИ, трое неизвестных устроили стрельбу на проходной ФСБ России. Двое из них были убиты, после чего третий выбежал на улицу и забаррикадировался в одном из соседних домов.