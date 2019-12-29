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Россия и Германия договорились и далее поддерживать "Северный поток 2"

Россия и Германия договорились и далее поддерживать "Северный поток 2"
18:34 Сегодня Телеграф УНН

Путин и Меркель подтвердили дальнейшую совместную поддержку "Северного потока - 2".

Во время телефонного разговора президента России Владимира Путина с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель стороны подтвердили дальнейшую поддержку поддержку проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"По инициативе немецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в ходе обмена мнениями по Ливии подчеркнута целесообразность наращивания политико-дипломатических усилий по урегулированию кризиса, в том числе при посредничестве Германии и ООН. Возбуждено также ситуация в Сирии.

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"Обсуждены вопросы сотрудничества в газовой сфере. Подтверждено настроение на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток — 2". Отмечен прогресс на переговорах о продлении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года", — говорится в сообщении.

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Германия, Ангела Меркель, Россия, Владимир Путин, Северный поток-2.
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