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А Зеленский и Зурабишвили не заслужили: Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом

А Зеленский и Зурабишвили не заслужили: Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом
15:11 Сегодня Телеграф Украинская правда

Владимир Путин не поздравил с Новым годом Владимира Зеленского и лидеров стран Балтии.

Президент РФ Владимир Путин в конце года традиционно не поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом президентов Украины, Грузии, Польши и стран Балтии.

Об этом сообщается сайт президента России.

На сайте Кремля опубликованы поздравления в адрес лидеров 41 государства.

Среди них президент Бразилии Жаир Болсонаро, Королева Великобритании Елизавета II и премьер‑министр Борис Джонсон, канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель, премьер‑министр Израиля Биньямин Нетаньяху, лидер Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и другие.

В список не вошли президенты Украины и Грузии Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили, а также президенты Латвии, Литвы, Польши, Эстонии.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что список лидеров стран, которых Путин поздравил с Новым годом, будет расширен.

"Не все лидеры вошли в сообщения. При необходимости будет добавлена информация… Возможно, будут добавления", - заявил Песков.

Напомним: В 2018 году Путин также не поздравлял Саломе Зурабишвили и тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

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Украина, Россия, РФ, Владимир Путин, Владимир Зеленский.
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