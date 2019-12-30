А Зеленский и Зурабишвили не заслужили: Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом

Владимир Путин не поздравил с Новым годом Владимира Зеленского и лидеров стран Балтии.

Президент РФ Владимир Путин в конце года традиционно не поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом президентов Украины, Грузии, Польши и стран Балтии.

Об этом сообщается сайт президента России.

На сайте Кремля опубликованы поздравления в адрес лидеров 41 государства.

Среди них президент Бразилии Жаир Болсонаро, Королева Великобритании Елизавета II и премьер‑министр Борис Джонсон, канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель, премьер‑министр Израиля Биньямин Нетаньяху, лидер Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и другие.

В список не вошли президенты Украины и Грузии Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили, а также президенты Латвии, Литвы, Польши, Эстонии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что список лидеров стран, которых Путин поздравил с Новым годом, будет расширен.

"Не все лидеры вошли в сообщения. При необходимости будет добавлена информация… Возможно, будут добавления", - заявил Песков.

Напомним: В 2018 году Путин также не поздравлял Саломе Зурабишвили и тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.