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Лукашенко продолжает искать альтернативу российской нефти

Лукашенко продолжает искать альтернативу российской нефти
22:30 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Александр Лукашенко договорился с РФ о поставках нефти без фиксированного контракта.

Президент Беларуси Александр Лукашенко по телефону договорился с РФ о поставках нефти без контракта, но поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.

Об этом пресс-служба президента Беларуси.

Согласно сообщениям, Лукашенко 30 и 31 декабря трижды говорил по телефону с руководством России. В двух разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, 30 и 31 декабря, стороны обсуждали объемы, сроки и цены на поставки нефти и газа в Беларусь.

Путин и Лукашенко обсудили также нерешенные вопросы интеграции.

Также 31 декабря Лукашенко говорил по телефону с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и министром энергетики России Александром Новаком.

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Результатом разговора стала договоренность об организации поставок углеводородного сырья в Беларусь, хотя контракты, регламентирующие работу в нефтегазовой сфере, на 1 января не были заключены.

По итогам бесед с российскими чиновниками Лукашенко провел совещание с руководством нефтехимического комплекса.

После совещания председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с РФ и заключить контракты на поставку нефти в страну.

Также Лукашенко дал поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба".

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Россия, Беларусь, РФ, Александр Лукашенко.
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